El Borussia Dortmund no pasó del empate sin goles ante un Union Berlin correoso en el Stadion An der Alten Forsterei, en la sexta jornada de la Bundesliga. Fue el primer empate entre ambos clubes en un enfrentamiento que hasta entonces siempre había tenido un ganador y al menos un gol.

El entrenador Niko Kovac respondió a la decepción europea de entre semana ante el Bodo/Glimt con cinco cambios en su once inicial: devolvió la titularidad a Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri y Serhou Guirassy.

Pese a imponerse en el 56 % de los duelos en un partido muy físico, al BVB le costó generar ocasiones claras.