«¡Karl, frustrado y abatido!», titulaba el prestigioso diario As. El joven de 18 años se perderá el partido de vuelta del miércoles por una lesión, después de haber permanecido los 90 minutos en el banquillo en el 2-1 de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con el Real Madrid, el equipo de sus sueños.
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«Frustrado y abatido»: la prensa española se lanza contra Lennart Karl, del Bayern de Múnich
«La decepción fue aún mayor dadas las circunstancias personales del jugador: su familia había viajado a Madrid para ver cómo cumplía un sueño, algo que finalmente no sucedió», añadía el diario «As». Karl había causado un gran revuelo a principios de año al admitir públicamente que soñaba con fichar por el Real Madrid. También en España se tomaron nota de esas declaraciones tan llamativas.
El jugador deseaba saltar al césped del Bernabéu, pero el técnico del Bayern, Vincent Kompany, no le dio minutos. El viernes se confirmó lo peor: Karl sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho que lo mantendrá de baja tres semanas y lo margina de la vuelta contra los blancos.
- AFP
El joven talento del Bayern, Lennart Karl, en el punto de mira en España: «Duros reveses»
«Duros reveses para la joya del Bayern»: por su lesión, Karl acaparó titulares en el diario español Marca. Ya fue un golpe ver el partido desde el banquillo del que será su estadio, y se espera que regrese a principios de mayo para ayudar al Bayern en una posible vuelta de semifinales de la Champions.
Se espera que esté listo a principios de mayo para ayudar en una posible vuelta de semifinales de la Champions. El campeón alemán parte con ventaja tras ganar 2-1 en Madrid. Luis Díaz y Harry Kane marcaron para los bávaros, y Kylian Mbappé anotó el tanto del honor madridista a 15 minutos del final. Si el Bayern confirma su pase el miércoles en el Allianz Arena, podría cruzarse con el vigente campeón, el París Saint-Germain. Los franceses tienen todas las papeletas para volver a alcanzar las semifinales tras la victoria por 2-0 en el partido de ida contra el Liverpool FC.
¿Podrá Lennart Karl ir al Mundial?
Karl ha dado el salto esta temporada en el FCB. Ha sido titular en varias ocasiones y, desde el banquillo, ha aportado un impulso decisivo. En total, ha jugado 35 partidos en la 2025/26, con nueve goles y siete asistencias.
En marzo debutó con la absoluta alemana y dejó buena impresión en los amistosos ante Suiza (4-3) y Ghana (2-1), lo que aumenta sus opciones de ir al Mundial con Julian Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Las estadísticas de Lennart Karl en lo que va de temporada
Intervenciones
35
Goles
9
Asistencias
7
Tarjetas amarillas
1