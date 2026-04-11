«Frustrado y abatido»: la prensa española se lanza contra Lennart Karl, del Bayern de Múnich

«La decepción fue aún mayor dadas las circunstancias personales del jugador: su familia había viajado a Madrid para ver cómo cumplía un sueño, algo que finalmente no sucedió», añadía el diario «As». Karl había causado un gran revuelo a principios de año al admitir públicamente que soñaba con fichar por el Real Madrid. También en España se tomaron nota de esas declaraciones tan llamativas.

El jugador deseaba saltar al césped del Bernabéu, pero el técnico del Bayern, Vincent Kompany, no le dio minutos. El viernes se confirmó lo peor: Karl sufrió una rotura fibrilar en el muslo derecho que lo mantendrá de baja tres semanas y lo margina de la vuelta contra los blancos.