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Frustración para Mikel Arteta y el Arsenal, ya que Noni Madueke se perderá el decisivo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones tras la lesión sufrida con la selección inglesa
Una colisión costosa en Wembley
La temporada de debut de Madueke en el Emirates Stadium ha sufrido un contratiempo frustrante después de que el jugador de 24 años sufriera una lesión de rodilla durante el empate de Inglaterra con Uruguay. El exjugador del Chelsea, que se trasladó al otro lado de Londres en un traspaso de 52 millones de libras el verano pasado, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 38 tras un choque con Rodrigo Aguirre.
Según The Athletic, la participación de Madueke en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Sporting CP, el 7 de abril, es ahora muy dudosa. Aunque inicialmente intentó continuar en Wembley, finalmente fue sustituido por Jarrod Bowen y más tarde se le vio salir del estadio con una rodillera protectora, lo que despertó una preocupación inmediata en el seno del Arsenal.
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Dar prioridad al bienestar de los jugadores
Madueke es uno de los varios jugadores del Arsenal que se han visto obligados a abandonar sus respectivas selecciones durante este parón internacional debido a las crecientes preocupaciones por las lesiones. Sus compatriotas Bukayo Saka y Declan Rice también abandonaron la concentración de Inglaterra el sábado, antes del amistoso contra Japón, para regresar al norte de Londres y someterse a sus propias pruebas médicas urgentes.
En relación con la situación, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, declaró: «Ellos (Saka y Rice) se sometieron a evaluaciones médicas. Solo para dejar las cosas claras: tenían muchas ganas de jugar. Querían participar a toda costa. No tenía ningún sentido correr ese riesgo. Si hubiera sido, quizá, el último partido de la temporada, los habríamos retenido e intentado todo lo posible. Pero en este momento de la temporada, no tenía sentido. El riesgo de que empeorara era demasiado grande. Ambos se sentían incómodos, claramente incómodos, cuando les hicimos la revisión médica. Así que no tenía ningún sentido que se quedaran».
La profundidad de la plantilla, a prueba
El momento en que se ha producido la lesión de Madueke resulta especialmente cruel para el Arsenal, que ha contado con su dinamismo para rotar su línea de ataque durante una temporada agotadora. Fichado para ofrecer una competencia de alto nivel a Saka, la ausencia del extremo deja a los Gunners con pocos recursos en la banda derecha, en un momento en el que el cansancio de la plantilla se está convirtiendo en una preocupación palpable. Ahora que el equipo médico del club gestiona simultáneamente varias recuperaciones de jugadores clave, la atención se centra en cómo la plantilla puede absorber la pérdida de una opción tan explosiva. Esta dura ventana internacional ha puesto de relieve la fragilidad de una plantilla que lucha por el título mientras compagina las exigencias de la gloria tanto nacional como europea.
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La encrucijada táctica de Arteta
Se prevé que Madueke se pierda el partido de cuartos de final de la FA Cup del sábado contra el Southampton, y su participación en el desplazamiento a Lisboa para el partido de la Liga de Campeones del 7 de abril parece cada vez más improbable. Esta doble cita crucial supone un punto de inflexión para la temporada del Arsenal, lo que obliga a Arteta a decidir si reorganiza su línea de ataque o confía en un jugador suplente para cubrir el hueco durante este periodo decisivo de abril.