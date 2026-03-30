Frustración para Mikel Arteta y el Arsenal, ya que Noni Madueke se perderá el decisivo partido de cuartos de final de la Liga de Campeones tras la lesión sufrida con la selección inglesa

La temporada de debut de Madueke en el Emirates Stadium ha sufrido un contratiempo frustrante después de que el jugador de 24 años sufriera una lesión de rodilla durante el empate de Inglaterra con Uruguay. El exjugador del Chelsea, que se trasladó al otro lado de Londres en un traspaso de 52 millones de libras el verano pasado, se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 38 tras un choque con Rodrigo Aguirre.

Según The Athletic, la participación de Madueke en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Arsenal contra el Sporting CP, el 7 de abril, es ahora muy dudosa. Aunque inicialmente intentó continuar en Wembley, finalmente fue sustituido por Jarrod Bowen y más tarde se le vio salir del estadio con una rodillera protectora, lo que despertó una preocupación inmediata en el seno del Arsenal.



