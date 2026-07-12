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Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' AwardsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Frosinone: ya es oficial la lista de convocados para la concentración

Frosinone
M. Alvini
Serie A

Los jugadores convocados por Massimiliano Alvini para la pretemporada

El Frosinone ha publicado en su web la lista de jugadores que se concentrarán en la «Città dello Sport» de Ferentino.


A continuación, la lista de jugadores a disposición de Massimiliano Alvini.


  • LA LISTA

    Porteros:

    Palmisani, Pisseri


    Defensas:

    Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.


    Centrocampistas:

    Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias


    Delanteros:

    Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo


    *Se incorporará al grupo más adelante (permiso tras el Mundial)


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