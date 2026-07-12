Frosinone: ya es oficial la lista de convocados para la concentración

El Frosinone ha publicado en su web la lista de jugadores que se concentrarán en la «Città dello Sport» de Ferentino.
A continuación, la lista de jugadores a disposición de Massimiliano Alvini.
El Frosinone ha publicado en su web la lista de jugadores que se concentrarán en la «Città dello Sport» de Ferentino.
A continuación, la lista de jugadores a disposición de Massimiliano Alvini.
Porteros:
Palmisani, Pisseri
Defensas:
Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Kalaj, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampistas:
Barcella, Caló, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias
Delanteros:
Befani, Cichero, Colley, Fini, *Ghedjemis, Gori, Kvernadze, Raimondo
*Se incorporará al grupo más adelante (permiso tras el Mundial)
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