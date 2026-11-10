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Atalanta BC v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Frosinone, habla Calò: «¿La selección? Tengo casi 30 años, es normal que mi edad me ponga en desventaja frente a los jóvenes. Pero de verdad creo que puedo llegar»

Serie A
Frosinone
G. Calo

Entrevista al centrocampista del Frosinone, que sueña con vestir la camiseta de Italia

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MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC

Giacomo Calò se queda sin selección. El centrocampista del Frosinone no ha sido convocado por el seleccionador Roberto Mancini, que explicó así su decisión: «Calò es uno de los muchos chicos que lo están haciendo bien en este momento. El Frosinone tiene 3-4 jugadores buenos. Pero no podemos convocar a jugadores de 29-30 años en esta fase. Cuando haga falta, lo haremos, pero no porque nos lo diga su representante». El propio futbolista, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, no quiso polemizar: «En febrero cumpliré 30 años, es normal que la edad me haga partir con desventaja respecto a los jóvenes. Pero si sigo así… Tenía un poco de miedo de no llegar a destacar nunca; hoy se habla de mí de cara a la selección italiana y me parece estar soñando».

  • TRAYECTORIA EN LA SERIE B

    «Siempre he jugado en equipos que luchaban por mantenerse en la Serie B. En Castellamare, en el Pordenone, en el Cosenza. Pero también en el Frosinone ese parecía ser el objetivo; después logramos algo increíble. Marqué 10 goles y también crecí en ese aspecto»

  • Frosinone, su selección nacional

    «¿Yo, preparado para la selección italiana? ¿Quién sabe? Por ahora, el Frosinone es mi selección; lo demás viene después. Lo que tenga que pasar vendrá como consecuencia. Las polémicas me importan poco, prefiero no alimentarlas. Sé que en febrero cumpliré 30 años, y eso pesa. Hasta ahora, las convocatorias siempre han favorecido a los más jóvenes…».

  • FUTURO EN EL FÚTBOL

    "Me veo jugando al fútbol durante mucho tiempo, pero acabo de empezar a estudiar para ser director deportivo. Puede que nunca llegue a serlo, pero me fascina. Conozco a muchos futbolistas, veo partidos e intento informarme y estudiar".

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Próximos partidos
MIL

MIL

Serie A

22 nov 2026

FRC

FRC