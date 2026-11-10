Giacomo Calò se queda sin convocatoria con la selección italiana. El centrocampista del Frosinone no ha sido convocado por el seleccionador Roberto Mancini, que explicó así su decisión: "Calò es uno de los muchos chicos que lo están haciendo bien en este momento; el Frosinone tiene 3-4 jugadores buenos. Pero no podemos convocar a jugadores de 29-30 años en esta fase. Cuando sea necesario, lo haremos, pero no porque nos lo diga su representante". El propio futbolista, entrevistado por La Gazzetta dello Sport, no quiso polemizar: "En febrero cumpliré 30 años, es normal que la edad me haga partir con desventaja respecto a los jóvenes. Pero si sigo así…. Tenía un poco de miedo de no destacar nunca; hoy se habla de mí de cara a la selección italiana y me parece estar soñando".
Frosinone, habla Calò: «¿La selección? Tengo casi 30 años, es normal que mi edad me haga partir con desventaja respecto a los jóvenes. Pero de verdad creo en ello»
CARRERA EN LA SERIE B
«Siempre he jugado en equipos que luchaban por salvarse en la Serie B. En Castellamare, en el Pordenone, en Cosenza. Pero en el Frosinone también parecía que ese era el objetivo y luego conseguimos algo increíble. Marqué 10 goles y también mejoré en ese aspecto»
FROSINONE, SU SELECCIÓN NACIONAL
«¿Estoy preparado para la selección italiana? Quién sabe. Por ahora, el Frosinone es mi selección; lo demás viene después. Lo que tenga que pasar llegará como consecuencia. Las polémicas me importan poco, prefiero no alimentarlas. Sé que en febrero cumpliré 30 años y eso pesa. Hasta ahora, las convocatorias siempre han favorecido a los más jóvenes…»
FUTURO EN EL FÚTBOL
«Me imagino como futbolista durante mucho tiempo, pero en cuanto tengo un activo, estudio para convertirme en director deportivo. Puede que luego nunca lo haga, pero me fascina. Conozco a muchos futbolistas, veo partidos, intento informarme y estudiar».
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