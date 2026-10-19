«Nuestros chicos rendían muy bien en los ejercicios y los entrenamientos, pero tenían algunos problemas en los partidos. El responsable del equipo de entonces (que hoy es el director deportivo, n. de la r.) tenía, por casualidad, amigos que trabajaban con los pilotos de cazas F-16 en Bodø, entre ellos Bjørn Mannsverk.

Contamos con Bjørn para que empezara a trabajar con uno o dos jugadores, y eso tuvo un efecto positivo. La noticia corrió por el vestuario, más jugadores empezaron a trabajar con él y, al final, lo convertimos en un sistema. Lo defino como un "constructor de cultura" más que como un preparador mental, porque este club se centra mucho en la mentalidad de nuestra gente, en nuestros valores y en nuestra forma de trabajar.

Entre 2020 y 2021, establecimos una estrategia con la que dejamos explícitamente de trabajar en los objetivos y los resultados para centrarnos por completo en el rendimiento, en nuestros pensamientos y en cómo afrontamos los desafíos».