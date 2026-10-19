«No creo que tengamos límites. Nuestros recursos crecen al mismo tiempo que nuestros buenos resultados. Antes, una de nuestras limitaciones era el estadio, pero estamos construyendo uno nuevo para 2027. La realidad es que los clubes más grandes de las cinco principales ligas cuentan con enormes recursos económicos, así que no podemos competir con ellos en ese aspecto. Sin embargo, nuestro camino no tiene que ver con el dinero, sino con la pasión, nuestra forma de entrenar y el esfuerzo que ponemos. Si afrontas los desafíos con la mentalidad adecuada, incluso ante clubes enormes, puedes rendir magníficamente y sumar puntos.
Si consigues retener a los jugadores y a los entrenadores, y sigues trabajando y mejorando, entonces... ¡Si crees que hay un límite a lo que puedes lograr, un club como el nuestro podría incluso cerrar sus puertas!
El año pasado estuvimos muy cerca de llegar a cuartos de final de la Champions League. Creo que hace cinco años alguien habría dicho que algo así era imposible para un club como el nuestro. Entonces, ¿por qué no iba a ser posible llegar a cuartos? Y si llegas a cuartos, con mucho trabajo puedes alcanzar las semifinales. Si trabajas aún más duro, con una pizca de suerte, podrías incluso llegar a la final de la Champions League»