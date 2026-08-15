«Es verdad... quizá no estábamos destinados a estar juntos, quizá éramos incompatibles. Hemos tenido altibajos, pero en aquellos momentos partimos el cielo en dos. Fue el honor más grande de mi vida jugar para vosotros, y luego, cuando veía a San Siro empujar... me sentía imbatible. Por desgracia, después de aquella maldita final algo cambió en mí y es justo que se quede en el Inter solo quien pueda dar el 101 %. Os he querido como a hermanos y hermanas, siempre seré vuestro primer aficionado. Davide. P. D. La puerta amarilla es mía, ¿eh?».





Estas son las palabras del centrocampista, que regresa a la Lazio cedido con opción de compra en una operación, que se complicó en las últimas horas y luego se desbloqueó, que garantiza unos 15 millones a las arcas del Inter, con su antiguo club asegurándose el 50 % de la plusvalía de una futura reventa.