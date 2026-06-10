Alfredo Pedullà asegura que Davide Frattesi quiere relanzar su carrera tras su paso por el banquillo del Inter y que la Juventus es su prioridad.





También le sigue la pista el Nápoles de Allegri, que ya lo había querido para el Milan, pero los nerazzurri rechazaron un intercambio con Fofana.

Además, el Nottingham Forest ha regresado a la carga tras negociar por él en invierno, cuando el Inter pidió al extremo suizo Dan Ndoye (ex del Bolonia).





La Juventus, por su parte, valoraría incluir a Andrea Cambiaso en la operación.