El Inter insiste al Atalanta por Marco Palestra: ofrece 55 millones, por encima de los 45 (con bonus) de la primera propuesta. La banda derecha, vacante tras la salida de Dumfries al Real Madrid por su cláusula de rescisión en julio, requiere un nuevo titular, ya sea Palestra u otro.
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Frattesi prefiere la Juventus; también lo quiere el Nápoles y reaparece el Nottingham Forest
FRATTESI-JUVENTUS
Alfredo Pedullà asegura que Davide Frattesi quiere relanzar su carrera tras su paso por el banquillo del Inter y que la Juventus es su prioridad.
También le sigue la pista el Nápoles de Allegri, que ya lo había querido para el Milan, pero los nerazzurri rechazaron un intercambio con Fofana.
Además, el Nottingham Forest ha regresado a la carga tras negociar por él en invierno, cuando el Inter pidió al extremo suizo Dan Ndoye (ex del Bolonia).
La Juventus, por su parte, valoraría incluir a Andrea Cambiaso en la operación.
CAMBIASO-INTER
«Habrá que ver qué pasa con Palestra, si el Inter llega a las cifras que pide el Atalanta, y tener en cuenta que Cambiaso también puede jugar por la derecha y que le gusta al Inter», afirma Pedullà en su canal de YouTube. Es una opción que hay que seguir de cerca, supeditada al plan A de los nerazzurri y a que no surja otra solución para Cambiaso o Frattesi. Lo cierto es que ambos jugadores están cerca de dejar sus clubes: uno por falta de minutos y el otro por motivos tácticos y económicos tras quedarse fuera de la Champions.