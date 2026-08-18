El Milan ha rechazado oficialmente una oferta de 10 millones de euros del Coventry City por el experimentado centrocampista Loftus-Cheek, según Tuttosport. El recién ascendido a la Premier League había señalado al jugador de 30 años como un objetivo prioritario para reforzar notablemente su plantilla de cara a la próxima campaña en la máxima categoría.

Sin embargo, el Milan ha rechazado con rapidez y firmeza el primer acercamiento del ambicioso club inglés. El gigante italiano no está dispuesto actualmente a autorizar la salida de la exestrella del Chelsea.