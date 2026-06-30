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¡Frank Lampard se queda! Acaban los rumores sobre su salida del Coventry tras firmar un nuevo contrato con el recién ascendido a la Premier League
Premiados por su título de campeones
El Coventry City ha anunciado que el entrenador Frank Lampard ha firmado un nuevo contrato hasta 2029. El club lo recompensa por su gran labor desde noviembre de 2024, cuando ganó la Championship y devolvió al equipo a la Premier League tras 25 años. En 82 partidos ha sumado 45 victorias, una marca que contrasta con sus resultados anteriores.
En su primera etapa en el Chelsea sumó 44 victorias, 15 empates y 25 derrotas en 84 partidos; en su breve regreso solo consiguió 1 victoria, 2 empates y 8 derrotas en 11 encuentros, y en el Everton logró 12 victorias, 8 empates y 24 derrotas en 44 partidos.
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¿Qué dijo Lampard?
Tras el anuncio, Lampard mostró su orgullo y habló de su plan para la próxima temporada: «Estoy encantado de haber firmado un nuevo contrato; es un auténtico honor representar a este club».
«Tras el gran esfuerzo de todos para ascender y ganar la Championship, era clave disfrutar del momento, y la ciudad lo hizo. Ahora, el cuerpo técnico y los jugadores debemos recargar energías y planificar lo que queremos y debemos hacer la próxima temporada. Hay mucho trabajo dentro y fuera del campo, y ya estamos en ello».
El propietario está encantado.
La renovación ha alegrado a la junta directiva. El propietario y presidente ejecutivo, Doug King, ha elogiado los avances logrados y ha declarado: «Estoy encantado de que Frank y su equipo hayan “firmado el contrato”.
Desde su llegada en noviembre de 2024, el club ha crecido mucho bajo su liderazgo y, tras ganar la Championship la temporada pasada, es lógico que nos guíe en nuestra primera Premier League en décadas». Lampard agradeció a King y añadió: «Gracias a Doug King por darme la oportunidad de venir a este club y por su apoyo. Trabajamos juntos y sabemos que queda mucho por hacer, pero lo vamos a dar todo».
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¿Qué le depara el futuro a Coventry?
Lampard sigue preparando su plantilla para el gran reto de la próxima Premier League. Ahora el foco está en el mercado de fichajes y la pretemporada, mientras el equipo busca mantener su impulso. Los aficionados esperan con impaciencia los primeros partidos, confiando en que el equipo se mantenga y triunfe en la máxima categoría.