AFP
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Frank Lampard revela la ayuda de José Mourinho, técnico del Real Madrid, en materia de fichajes mientras el Coventry City se prepara para regresar a la Premier League
Consultando a The Special One sobre el mercado de fichajes
La conexión entre ambos va más allá de la mera nostalgia, y Lampard ha confirmado que sigue recurriendo a Mourinho en busca de consejo profesional. El técnico del Coventry reveló que consultó recientemente a Mourinho por un jugador no desvelado durante el mercado de fichajes de verano. A pesar de que Mourinho vuelve a estar ahora al mando del Real Madrid, el veterano entrenador se tomó el tiempo de ofrecer un análisis exhaustivo del objetivo en cuestión, lo que demuestra que su vínculo sigue siendo fuerte años después de su etapa juntos en el oeste de Londres.
«Jose siempre está ahí. Entre nosotros, le escribí el otro día por otro jugador, no un jugador del Real Madrid, sino uno con el que trabajó anteriormente, y siempre está disponible», dijo lampard a talkSPORT. «A veces tarda un par de días. Sé que es un hombre ocupado. Pero me respondió con una explicación muy, muy detallada sobre un jugador concreto del que estábamos hablando».
- Getty Images Sport
La huella duradera de Mourinho en el estilo de Lampard en el banquillo
La sombra de Mourinho sigue siendo muy alargada en su trayectoria como entrenador. El exinternacional inglés, que vivió sus años más exitosos como jugador a las órdenes del técnico portugués en Stamford Bridge, ha revelado que el "Special One" sigue siendo un punto de referencia vital. Lampard señaló que, aunque está decidido a forjar su propio camino en el área técnica, las lecciones aprendidas de su antiguo jefe están grabadas en su forma de gestionar al grupo y de comunicarse.
"He visto el documental de Mourinho, obviamente, y me trajo grandísimos recuerdos, concretamente el primero, porque era solo la historia del Chelsea y me hizo recordar muchísimas cosas buenas. Supe que quería a Jose hace mucho tiempo, pero volver a ver todo aquello fue estupendo. Trabajé con muchos grandes entrenadores, pero él fue el que más impacto tuvo en mi carrera cuando llegó por la confianza que me dio".
"Creo que muchos entrenadores han intentado imitar a Jose, en cierta medida, y yo no lo haría ni podría hacerlo porque no tengo sus características. Tengo las mías".
Evolución y crecimiento personal en las Midlands
Al reflexionar sobre sus 18 meses al frente del CBS Arena, Lampard cree que ha madurado de forma significativa desde sus anteriores etapas en Derby County, Chelsea y Everton. Subrayó la importancia de encontrar un equilibrio psicológico en una profesión conocida por sus altibajos extremos. El técnico del Coventry City está decidido a evitar ser un "acto de tributo" y, en su lugar, centrarse en las necesidades específicas de su plantilla mientras mantiene su propio bienestar mental a lo largo de las exigencias de una temporada de la Premier League.
"Estoy intentando entrenar a mi manera. Lo que probablemente más he aprendido es a encontrar mi propio equilibrio, en el sentido de que no puedes ganar todos los partidos", dijo. "Te van a poner a prueba de muchísimas maneras. No puedes buscar la perfección cada día. Tienes que encontrar tu equilibrio fuera del campo y dentro del campo, y dar prioridad a las cosas que de verdad importan. Y espero que, en estos 18 meses en Coventry, haya podido demostrar que eso supone una pequeña mejora personal para mí".
"Y, de hecho, me hace la vida más fácil encontrar ese equilibrio, porque tienes tu tiempo para descansar, es un trabajo estresante que te exigirá mucho, pero tienes que entender que, cuando estás metido en ello, es lo que hay".
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Frente a los campeones en el Emirates
La realidad del ascenso del Coventry está a punto de hacerse notar este fin de semana, cuando viaje para enfrentarse al Arsenal. Lampard es plenamente consciente de la magnitud del reto, pero insiste en que sus jugadoras no deben dejarse intimidar ni por la ocasión ni por la calidad del rival al que se medirán el viernes por la noche.
"Estoy emocionado. Creo que estamos emocionados. Creo que nuestra pequeña historia de 25 años fuera de la liga, el año que tuvimos la temporada pasada con las chicas y lo bien que lo hicieron para llevarnos hasta allí. Y luego, obviamente, entra en juego la realidad. Y cuando ves que el primer partido es fuera de casa contra el Arsenal, la realidad te golpea de lleno, porque fueron, con toda justicia, las campeonas. Pero tenemos que centrarnos en nosotras mismas. Tenemos que afrontar de cara el desafío que supone. Ya sabes, durante el año juegas fuera de casa contra estos mejores equipos."
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