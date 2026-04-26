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Frank Lampard promete fichajes para el Coventry tras ganar la Championship ante el Wrexham
Los Sky Blues se despiden por todo lo alto
Lampard vio cómo su equipo reafirmaba su dominio en la Championship con una contundente victoria por 3-1 sobre el Wrexham, lo que elevó su cuenta de puntos a la impresionante cifra de 92. La victoria prolongó su racha invicta a siete partidos y garantizó que las celebraciones por el título en casa se vieran acompañadas de otros tres puntos. Al reflexionar sobre el fin de una ausencia de 25 años de la Premier League, dijo: «Es increíble, ¿verdad? Esta liga es muy dura. Lo sabemos, lo hemos vivido, y este equipo ha ido a por todas y ha dominado la temporada con los puntos que ha sumado. Hoy no era fácil tras ascender ante el Blackburn y ganar el título contra el Portsmouth. Disfrutaron del momento tras ganar la copa, pero luego les pedí que volvieran a darlo todo contra un rival que lucha por los play-offs y lo hicieron. Este año ha sido especial y lo cerramos en casa con un título. Genial, increíble».
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Lampard lanza una advertencia sobre los fichajes
A pesar de la euforia por el título, el entrenador se centró enseguida en el desafío de mantenerse en la máxima categoría. Consciente de que muchos recién ascendidos fracasan, quiere evitar que su club sea un “yo-yo”. El año pasado los tres equipos ascendidos gastaron 300 millones de libras. Admitió: «Es un reto enorme, ¿verdad? Vemos que muchos equipos suben y bajan, así que afianzarse en la Premier League es difícil. Tenemos mucho trabajo por delante y debemos hacerlo rápido; muchas decisiones dependen del propietario, pero debemos hablar pronto, aunque ahora disfrutemos este momento».
«Puedo hacer muchas cosas a la vez»
El Coventry ya fichó a Frank Onyeka, quien estaba cedido, y busca al portero Carl Rushworth. Sobre el descanso, Lampard bromeó: «Puedo hacer varias cosas a la vez: hablar y vacilar, sin problema».
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Preparándose para la máxima categoría
Con el mercado de fichajes de verano acercándose, el Coventry afronta una reconstrucción crucial. Debe fichar rápido a jugadores de primer nivel para mantenerse competitivo. Sus inversiones y la integración veloz de los nuevos jugadores decidirán su futuro en la exigente Premier League.