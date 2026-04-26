Frank Lampard promete fichajes para el Coventry tras ganar la Championship ante el Wrexham

Lampard vio cómo su equipo reafirmaba su dominio en la Championship con una contundente victoria por 3-1 sobre el Wrexham, lo que elevó su cuenta de puntos a la impresionante cifra de 92. La victoria prolongó su racha invicta a siete partidos y garantizó que las celebraciones por el título en casa se vieran acompañadas de otros tres puntos. Al reflexionar sobre el fin de una ausencia de 25 años de la Premier League, dijo: «Es increíble, ¿verdad? Esta liga es muy dura. Lo sabemos, lo hemos vivido, y este equipo ha ido a por todas y ha dominado la temporada con los puntos que ha sumado. Hoy no era fácil tras ascender ante el Blackburn y ganar el título contra el Portsmouth. Disfrutaron del momento tras ganar la copa, pero luego les pedí que volvieran a darlo todo contra un rival que lucha por los play-offs y lo hicieron. Este año ha sido especial y lo cerramos en casa con un título. Genial, increíble».