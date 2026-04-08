Frank Lampard, nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Championship en plena lucha por el título del Coventry, mientras que Phil Parkinson, del Wrexham, ha quedado fuera de la lista

Más allá del banquillo, la lucha por el premio al Jugador de la Temporada de la Championship es igual de reñida. La carrera del Coventry hacia el ascenso se refleja en las nominaciones, entre las que destaca el portero Carl Rushworth. A él se suman el motor del centro del campo del Middlesbrough, Hayden Hackney; el delantero del Millwall, Femi Azeez; y el letal delantero del Swansea City, Zan Vipotnik, quien ha logrado la notable hazaña de marcar 20 goles con los Swans, que ocupan el puesto 15.

Las categorías juveniles están repletas de estrellas en ascenso. Jordan James, del Leicester City; Sydie Peck, del Sheffield United; y Bobby Clark, del Derby County, conforman una lista de candidatos al premio al Mejor Jugador Joven de la Temporada repleta de talento. El prodigio defensivo de 20 años del Stoke City, Ashley Phillips, también opta al galardón.