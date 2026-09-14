El técnico del Coventry, Lampard, se negó a buscar cabezas de turco y reconoció la clara diferencia de nivel entre su equipo y el visitante. El entrenador destacó la falta de concentración de su equipo en el segundo gol y la pérdida de control tras la expulsión al inicio de la segunda parte.

Al exponer sus exigencias a la plantilla en declaraciones a Sky Sports, el excentrocampista de Inglaterra dijo: "Tenemos que ser realistas en esta liga. Son un buen equipo. Empezamos bien, el gol más decepcionante es el segundo y fue un error que no puedes cometer a este nivel.

"Si reflexionas hasta la tarjeta roja, tuvimos buenos momentos, pero con 10 hombres fue un partido diferente contra un equipo con mucha calidad. Los jugadores lo dieron todo hasta el final, pero no sienta bien. Tenemos que asumir cierta responsabilidad y entender que esos son los niveles a los que debemos llegar".