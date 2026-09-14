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Frank Lampard lanza un baño de realidad mientras el Coventry City iguala un indeseado récord de la Premier League tras la goleada del Brighton
Cinco goles castigan a los anfitriones
Charalampos Kostoulas abrió el marcador para el Brighton en el minuto 35 antes de que Malick Yalcouye doblara la ventaja al inicio de la segunda parte, seguido de una tarjeta roja directa para Taiwo Awoniyi por un codazo apenas dos minutos después. Los visitantes aprovecharon la inferioridad numérica de los locales con un penalti de Pascal Gross, un disparo lejano de Lewis Dunk y un gol en el tiempo añadido de Yasin Ayari. La contundente derrota por 5-0 aseguró que el Coventry encadenara una cuarta derrota consecutiva sin marcar ni un solo gol para empezar la temporada.
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Lampard exige estándares más altos
El técnico del Coventry, Lampard, se negó a buscar cabezas de turco y reconoció la clara diferencia de nivel entre su equipo y el visitante. El entrenador destacó la falta de concentración de su equipo en el segundo gol y la pérdida de control tras la expulsión al inicio de la segunda parte.
Al exponer sus exigencias a la plantilla en declaraciones a Sky Sports, el excentrocampista de Inglaterra dijo: "Tenemos que ser realistas en esta liga. Son un buen equipo. Empezamos bien, el gol más decepcionante es el segundo y fue un error que no puedes cometer a este nivel.
"Si reflexionas hasta la tarjeta roja, tuvimos buenos momentos, pero con 10 hombres fue un partido diferente contra un equipo con mucha calidad. Los jugadores lo dieron todo hasta el final, pero no sienta bien. Tenemos que asumir cierta responsabilidad y entender que esos son los niveles a los que debemos llegar".
El entrenador destaca un inicio difícil
La dura derrota igualó la mayor goleada en contra de la carrera de Lampard como entrenador y dejó al Coventry junto al sombrío registro del Crystal Palace en la campaña 2017-18. Aunque su equipo sigue anclado en el fondo de la tabla sin un punto ni un gol, señaló el exigente arranque de calendario que han afrontado ante aspirantes al título como Arsenal y Manchester City.
El exentrenador del Chelsea instó a sus jugadores a no caer en la autocompasión y a elevar su ritmo de trabajo al máximo nivel: "Simplemente seguimos trabajando. Llevamos cuatro partidos de la temporada cuando hemos jugado los dos encuentros más difíciles [contra Arsenal y Manchester City fuera de casa]. Siempre hay que seguir trabajando y la sensación es diferente en la Premier League.
"Hay más presión y muchos jugadores no han estado cerca de eso. No sentimos lástima por nosotros mismos y tienen que seguir trabajando y trabajando. He estado en esta situación muchísimas veces. Estuve más decepcionado con el Hull que hoy. Era un equipo de Brighton muy eficaz".
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El exigente calendario pone a prueba la determinación
El Coventry City debe rehacerse rápidamente cuando reciba al también equipo de la máxima categoría Aston Villa en la tercera ronda de la Carabao Cup el miércoles 16 de septiembre. Su búsqueda de su primer gol y su primer punto en la liga continuará con una visita al Nottingham Forest el fin de semana antes del parón internacional. Los hombres de Lampard necesitan afinar su pegada en ataque y reforzar su organización defensiva antes de recibir al Newcastle United a mediados de octubre.
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