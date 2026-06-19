Frank Lampard firmará un contrato a largo plazo con el Coventry tras poner fin a una ausencia de 25 años de la Premier League

El club tiene un reto inmediato en el mercado de fichajes: formar una plantilla sólida antes de la pretemporada. Uno de los objetivos principales es garantizar la estabilidad defensiva a largo plazo, aunque el Brighton ha rechazado recientemente la oferta inicial de 20 millones de libras del Coventry por el portero Carl Rushworth. Lampard, con su experiencia como entrenador del Chelsea y del Everton, buscará atraer más fichajes de alto nivel.