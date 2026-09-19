Frank Lampard espera que la histórica victoria del Coventry City sobre el Nottingham Forest actúe como un trampolín crucial

El Coventry ha ganado en la máxima categoría por primera vez en 25 años, gracias a un gol de Dasilva en la segunda parte. Lampard sintió un enorme alivio.

Al ser preguntado si la victoria podía servir como punto de partida, Lampard declaró: «Eso espero, y tenemos que mantener los pies en el suelo porque es una victoria, y ya hemos sentido lo despiadada que es la liga». Subrayó la importancia del resultado y añadió: «Cada victoria es un alivio, pase lo que pase. Quiero decir, especialmente en nuestra situación, porque estás en el fondo de la clasificación y quieres ganar porque no te gusta verlo».