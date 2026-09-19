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Nottingham Forest FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

Frank Lampard espera que la histórica victoria del Coventry City sobre el Nottingham Forest actúe como un trampolín crucial

F. Lampard
Coventry
Nottingham Forest vs Coventry
Nottingham Forest
Premier League

Frank Lampard espera que el Coventry City pueda construir a partir de su primera victoria en la Premier League desde abril de 2001 tras lograr un memorable triunfo por 1-0 ante el Nottingham Forest. Jay Dasilva marcó el gol decisivo para poner fin a una pésima racha de cuatro derrotas, lo que elevó a su equipo al 18.º puesto de la clasificación. El resultado supone un impulso crucial de cara al parón internacional de tres semanas.

  • Lampard, aliviado por una victoria crucial

    El Coventry ha ganado en la máxima categoría por primera vez en 25 años, gracias a un gol de Dasilva en la segunda parte. Lampard sintió un enorme alivio.

    Al ser preguntado si la victoria podía servir como punto de partida, Lampard declaró: «Eso espero, y tenemos que mantener los pies en el suelo porque es una victoria, y ya hemos sentido lo despiadada que es la liga». Subrayó la importancia del resultado y añadió: «Cada victoria es un alivio, pase lo que pase. Quiero decir, especialmente en nuestra situación, porque estás en el fondo de la clasificación y quieres ganar porque no te gusta verlo».

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  • Coventry City v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Superar un calendario inicial duro

    El Coventry se enfrentó a rivales formidables al inicio de la temporada y encajó 10 goles en cuatro derrotas consecutivas. Al reflexionar sobre el peaje psicológico, Lampard añadió: "Sobre el papel hemos tenido dos de los partidos más difíciles, probablemente contra el [Manchester] City y el Arsenal, pero eso no importa.

    Los puntos seguían siendo cero después de cuatro partidos y eso duele". Al reconocer lo oportuno de sus primeros puntos, señaló: "Así que creo que llegar a un parón, sí, desde luego, para que todos descansen un poco y se sientan bien por ello. Ya sabéis que ese es el punto de partida, así que pueden usarlo".

  • Glasner apunta a dificultades mentales

    El Nottingham Forest sufrió su segunda derrota liguera, lo que le deja 12º con cinco puntos. Tuvo un gol del empate en los últimos minutos de Igor Jesus anulado por el VAR, pero el entrenador Oliver Glasner se centró en la mentalidad de su equipo.

    Glasner admitió: "Para mí, siendo muy honesto, sentí por primera vez el peso del pasado. Los jugadores estaban muy callados antes del partido". Al detallar la ansiedad de la plantilla, añadió: "Simplemente vi y sentí que todo el mundo, digamos, con una camiseta roja, se puso nervioso hoy, y creo que esto es, para mí ahora, y todavía estoy en el proceso de entender a los jugadores, de entender al Forest, quizá la parte más importante de lo que tenemos que controlar, para no sentir esta presión".

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  • Nottingham Forest FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ¿Qué le espera ahora al Coventry?

    Tras el parón internacional de tres semanas, el Coventry buscará sacar partido a este impulso tan trabajado cuando visite al Tottenham Hotspur. Con el Tottenham aún en busca de su primera victoria de la temporada, Lampard verá el próximo choque a domicilio como una oportunidad ideal para lograr otro resultado crucial y alejar a su equipo de la zona de descenso.