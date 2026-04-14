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Frank Lampard es uno de los tres candidatos al banquillo del Bournemouth tras ascender al Coventry a la Premier League
Iraola confirma su sorprendente marcha este verano
Iraola ha informado a los directivos del Bournemouth que dejará el club al terminar esta temporada, tras considerar que sus tres años al frente del equipo marcan un «final de ciclo» natural en la costa sur.
La noticia es un golpe duro para los Cherries, que llevaban 15 meses intentando retener al español con un nuevo contrato a largo plazo.
Aunque le ofrecieron un lucrativo contrato de tres años para quedarse en el Vitality Stadium, prefiere buscar un nuevo reto. El club confiaba en que la exitosa ventana de fichajes de enero y el cumplimiento de las normas sobre el ratio de costes de la plantilla le convencieran, pero todo indica que el exentrenador del Rayo Vallecano será uno de los objetivos de varios clubes de renombre en Europa.
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Frank Lampard se perfila como uno de los principales candidatos
Con una vacante a punto de abrirse, Lampard es candidato a tomar las riendas, según inews. El excentrocampista inglés ha tenido una temporada fenomenal en el banquillo y fue nominado al premio al Mejor Entrenador de la Championship. Su labor en el CBS Arena llama la atención de los propietarios de la Premier League que buscan nuevo liderazgo.
Además, Lampard posee vínculos familiares con el club: su tío, Harry Redknapp, ya lo entrenó, y su primo Jamie está cercano a figuras del Vitality.
Su evolución táctica ha llevado al Coventry a dominar la segunda división, lo que le convierte en una opción atractiva para un Bournemouth que valora la estabilidad y el crecimiento.
McKenna e Íñigo Pérez, entre los finalistas
Lampard es uno de los candidatos, pero no el único que sigue el Bournemouth. Kieran McKenna, técnico del Ipswich Town, sigue siendo muy valorado pese a descender la pasada temporada.
Desde entonces, McKenna ha devuelto al Ipswich a lo más alto de la Championship y, según fuentes cercanas, ve al Bournemouth como «el siguiente paso lógico» en su carrera.
Además, siguen de cerca a Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano, cuyo estilo como exayudante de Iraola podría garantizar una transición suave para la plantilla.
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¿Qué le depara el futuro a Iraola tras su marcha?
Iraola anunció su salida con antelación para mostrar su disponibilidad en el mercado. Aunque aún no tiene puesto confirmado, se le relaciona con Manchester United, Crystal Palace y un posible regreso al Athletic de Bilbao tras la dimisión de Ernesto Valverde.
Además, podría optar a los banquillos de Liverpool o Newcastle si esos clubes cambian de técnico este verano. No obstante, todo indica que el entrenador de 43 años se quedará en Inglaterra si encuentra el proyecto adecuado.