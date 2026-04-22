Frank Lampard elogió a los «increíbles» jugadores del Coventry tras ganar la Championship con un 5-1 al Portsmouth

El Coventry City arrolló el martes al Portsmouth y, con 89 puntos, aseguró el liderato. Haji Wright abrió el marcador en el 12’ con su gol 17, y Ephron Mason-Clark anotó dos más en la segunda parte. Un autogol de Regan Poole y un tanto de Kaine Kesler Hayden completaron el 5-1. El gol de Adrian Segecic fue solo un consuelo para el Portsmouth. La noche fue de celebración para Lampard y una afición que no veía la primera división desde hace 25 años.

En la segunda parte, Ephron Mason-Clark firmó un doblete, mientras que un autogol de Regan Poole y un tanto de Kaine Kesler Hayden en los últimos minutos completaron el 5-1. El gol de consolación de Adrian Segecic no empañó la fiesta de Lampard y una afición que lleva un cuarto de siglo esperando este regreso a lo más alto.