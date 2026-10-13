Lampard, exinternacional con Inglaterra, insistió en que su equipo debe mantener los pies en el suelo, aunque no pudo ocultar su enorme satisfacción por la ética de trabajo espartana que mostró durante los 90 minutos.

Orgulloso del esfuerzo colectivo del Coventry, Lampard declaró a Sky Sports: «Muy, muy satisfactorio. Es muy difícil ganar. Jugamos como el equipo que queremos ser aquí. Hay muchísimo espíritu y energía en el grupo, y sabemos que vamos a tener que sufrir mucho esta temporada. La entrega de los chicos y su confianza... recibes lo que mereces, y hubo grandes definiciones.

«Esta temporada no hemos tenido del todo esa pizca de suerte que nos habría ayudado a sumar algunos puntos más. Fue una actuación completa. Tenemos que mantener los pies en el suelo. Es una sensación estupenda para los jugadores».