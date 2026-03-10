Frank Illet, el famoso fan del Manchester United, describe su plan para «seguir siendo relevante» una vez que termine su campaña publicitaria sobre el corte de pelo en un nuevo y divertido anuncio

Ilett, conocido en Internet como «The United Strand», ha visto cómo su cabello alcanzaba una longitud extraordinaria desde octubre de 2024. Este fiel seguidor se comprometió a no ir a la peluquería hasta que el Manchester United consiguiera cinco victorias consecutivas, una tarea que ha resultado difícil durante un par de temporadas turbulentas en Old Trafford.

Bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, el equipo recientemente dio una alegría a Ilett con una racha de cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, el empate contra el West Ham frenó el impulso, dejando las tijeras del aficionado en el cajón. A solo nueve partidos del final de la temporada, Ilett se prepara ahora para el inevitable día en que su característico look desaparezca.