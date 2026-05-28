El cuerpo técnico analiza a los preseleccionados antes del plazo de este fin de semana. Sobre las dudas, Scaloni afirmó: «Tenemos algunas dudas que resolveremos en los próximos días».

Añadió que el criterio final para evitar la próxima reducción de la plantilla es «el rendimiento de los jugadores, que lleguen en plena forma», por lo que la posible exclusión de Mastantuono sería una decisión puramente táctica.