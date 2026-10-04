Franco Mastantuono aborda las enormes expectativas tras marcar su primer gol con Argentina

Un intenso escrutinio ha acompañado al centrocampista desde su irrupción mediática en River Plate y su traspaso al Madrid, pero sigue decidido a disfrutar del fútbol. Hablando en la zona mixta sobre cómo maneja la presión que conlleva su perfil tanto en su club como a nivel internacional, Mastantuono explicó: «Sé que hay puestas grandes expectativas sobre mí; lo asumo, pero también tengo que jugar para mí mismo e intentar disfrutarlo. Estar en la selección junto a tantos jugadores experimentados me ayuda mucho».