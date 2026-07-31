El Real Madrid se prepara para ceder este verano a la sensación adolescente Mastantuono, según Marca. Tras una reunión entre el club y los representantes del jugador a principios de esta semana, ambas partes acordaron que una salida temporal es el mejor paso para su desarrollo. El joven argentino tuvo dificultades para contar con minutos de forma constante durante su campaña de debut en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid está ahora convencido de que necesita jugar con regularidad en el primer equipo para mostrar el inmenso talento que originalmente le llevó a Europa. Se espera que agosto sea un mes decisivo para definir el futuro inmediato del adolescente. El club quiere asegurarse de encontrar el entorno perfecto para que siga creciendo en el continente.











