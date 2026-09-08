Durante su presentación oficial en la Mino Favini New Balance Academy, el centrocampista se mostró transparente sobre la atracción que sigue sintiendo por su antiguo club. A pesar del importante interés de otros grandes del fútbol italiano, Kessie fue tajante al asegurar que Bérgamo era el único destino que realmente contempló cuando surgió la oportunidad de volver a vestir los colores del Atalanta.

Ante los medios presentes, el jugador de 29 años se mostró claro sobre sus vínculos emocionales con la ciudad y declaró: "Elegí al Atalanta porque fue una decisión tomada con el corazón. Me gustaría dar las gracias a Luca Percassi y a la propiedad por darme la oportunidad de volver a Bérgamo, que considero mi casa y la ciudad donde empezó todo. Gracias a ellos y al Atalanta, pude cumplir mi sueño de convertirme en futbolista profesional. El Atalanta me lo dio todo. Estoy muy orgulloso de estar de vuelta aquí y de formar parte de este proyecto".