Dos grandes llegadas en camino, al menos una que podría salir. La Juventus está ultimando los fichajes de Kolo Muani, procedente del Paris Saint-Germain, y Kerim Alajbegovic, del Bayer Leverkusen, una doble inversión de más de 90 millones de euros que obligará al club a trabajar en las salidas en las próximas semanas. Carnevali ha elegido complacer a Spalletti antes de vender; a partir de la próxima semana, las prioridades cambiarán. Las cuentas de la Juventus no atraviesan un buen momento y, en este sentido, habrá que prestar atención a las situaciones de Jonathan David y Francisco Conceicao.
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Francisco Conceição puede dejar la Juventus por el Manchester United; Joshua Zirkzee podría entrar en la operación. Jorge Mendes se mueve
David busca equipo
El primero está en la lista de salidas, a un año de su llegada como agente libre tras su experiencia en el Lille. El propio interesado ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de quedarse en Turín, de respetar el contrato que expira en 2030 de 6 millones de euros por temporada, pero la Juventus tiene otros planes. Quiere venderlo para cuadrar las cuentas y financiar el mercado. A día de hoy, las mayores opciones pasan por volver a verle en la Ligue 1, donde gusta al Rennes y, sobre todo, al Paris FC, mientras que en la Premier League Crystal Palace y Aston Villa no han pasado de simples sondeos. La Juventus pide 30 millones de euros por su traspaso.
Conceiçao y el Manchester Untid
Sesenta millones es, en cambio, la cantidad que se pide por Francisco Conceicao, recomprado el pasado verano al Oporto por 32 millones de euros, después de los 7 (más 3 en bonus) por la cesión en la temporada 2024-25. De la parcela ofensiva, el portugués, que jugó el último Mundial en Centro-Norteamérica, es el que tiene más mercado. En dos temporadas en la Juventus ha firmado 11 goles y 11 asistencias en 82 partidos, y cuenta con el fuerte interés del Manchester United, que busca un jugador con sus características. Jorge Mendes, el superagente, está trabajando en ello y en los próximos días podría llevar a la Continassa una propuesta formal.
OPCIÓN ZIRKZEE
Según escribe la prensa inglesa, el United podría incluir en la operación a Joshua Zirkzee, un jugador especialmente del gusto de Spalletti. El neerlandés, que también gusta a la Roma, tiene un contrato que expira en junio de 2029 con opción de renovar hasta 2030, y su salario es de unos 3,5 millones de euros netos por temporada. Para Carrick no es una primera opción; está por ver cuál es la valoración de su ficha en Old Trafford: no hay que descartar la opción de dinero más Zirkzee por Conceicao.
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