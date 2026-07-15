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«Francia se enfrentó al mejor equipo del mundo»: Luis de la Fuente admite que España «se siente imbatible» tras su contundente victoria en la semifinal del Mundial
Francia vuelve a sufrir la ya conocida decepción ante España
La eficacia de España decidió en Arlington: Oyarzabal marcó de penalti en la primera parte y Porro amplió la ventaja tras el descanso. Es la tercera victoria seguida de España sobre Francia en semifinales. Tras la final de la Euro 2024 y la Liga de Naciones, La Roja volvió a ganar a sus rivales continentales. La Roja viajará a Nueva York como gran favorita para levantar el trofeo por primera vez desde 2010.
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De la Fuente celebra el dominio español
De la Fuente elogió a su plantilla tras arrollar a Francia, favorita del torneo, y alcanzar la segunda final de la Copa del Mundo. La victoria fue una lección de táctica que dejó a las francesas sin reacción.
«Nos sentimos imbatibles», declaró De la Fuente. «Ellas (Francia) se enfrentaron al mejor equipo del mundo. Tenemos esa ventaja. Estas jugadoras se lo merecen todo porque, día tras día, demuestran su compromiso, su generosidad, su solidaridad y su talento. Es maravilloso verlas jugar. Hoy ha sido todo un espectáculo. Lo que parece difícil, este equipo lo hace parecer fácil».
La racha de récords continúa
La victoria sobre Les Bleus no solo asegura un lugar en la final, sino que consagra a la selección española en la historia. Al no perder, España extiende su racha a 37 partidos y empata el récord europeo de Italia (2018-2021).
Es un giro sorprendente, pues La Roja empezó con un 0-0 ante Cabo Verde. Sin embargo, las contundentes victorias sobre Portugal, Bélgica y ahora Francia muestran que el equipo de De la Fuente llega en su mejor momento. El seleccionador señaló: «Sabíamos que teníamos que mejorar poco a poco. Nos hubiera encantado ganar el primer partido, pero es un proceso. Estaba previsto que llegáramos a los momentos clave en la mejor forma posible. Estamos en plena forma y, en cuanto a nuestro nivel de juego, hemos alcanzado nuestro máximo nivel».
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A la espera de Inglaterra o Argentina
España espera al ganador de la segunda semifinal entre Inglaterra y Argentina. Medirse a la Albiceleste sería un duelo entre los campeones de Europa y los actuales campeones del mundo, mientras que enfrentar a los Tres Leones significaría la revancha de la final de la Eurocopa 2024 en Alemania.
Al preguntársele por su preferencia, De la Fuente se mostró diplomático pero reconoció su aprecio por ambos rivales: «Ahora mismo no preferimos a uno u otro. Tienen características diferentes. Me haría ilusión enfrentarme a Argentina porque soy amigo de Lionel Scaloni, pero también me gusta Inglaterra. Recibiremos a cualquiera de los dos con los brazos abiertos».
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