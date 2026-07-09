Francia se clasifica para las semifinales; Mbappé y Dembélé eliminan a Marruecos: ahora les espera España o Bélgica

88' - Barcola entra por la izquierda y dispara; Bono atrapa el balón.
84' - Marruecos responde con un cabezazo tras un córner de El Aynaoui que se marcha por encima de Maignan.
73' – Peligro para Francia: Upamecano despeja mal y el balón se marcha a córner.
66' - ¡FRANCIA DUPLICA LA VENTAJA, DEMBÉLÉ! Mbappé asiste, disparo certero desde el borde del área y 2-0, quinto gol del delantero del PSG.
60' - ¡FRANCIA ABRIR EL MARCADOR, MBAPPÉ EN SU MÁXIMA FORMA! Tras fallar el penalti, el 10 aprovecha la recuperación de Rabiot y el pase de Doue para lanzar un tiro con efecto desde el borde del área y batir a Bono. Octavo gol en el Mundial, igual que Messi; vigésimo gol en 20 partidos mundialistas.
56' – Olise se marcha solo y asiste a Mbappé, cuyo disparo alto en uno contra uno es anulado por fuera de juego.
54' – Dembélé cede a Doué, remate al centro, Bono responde.
45'+2' - ¡TRAVESÍA DE DIGNE! Disparo potente del lateral ex de la Roma que, con la izquierda, obliga a Bono a desviar el balón al larguero.
35' - Otra vez Bono, gran parada a disparo de Doué tras entrar en el área.
32' – Dembélé regresa y prueba un zurdazo con efecto que se marcha fuera.
28' - ¡MBAPPÉ FALLÓ EL PENALTI, LO PARÓ BONO! Tiro raso a la izquierda que el portero detiene. El '10' se enfada por la demora tras el VAR.
27' - ¡PENALTI A FAVORDE FRANCIA! Hakimi pierde el balón; Francia contraataca, el capitán entra al área, intenta un regate y es derribado por Mazraoui. El árbitro señala penalti.
4' - Otra vez Francia. Upamecano cabecea al segundo palo y Bono salva el gol.
3' - ¡Mbappé lo intenta nada más empezar! Disparo potente con la derecha, pero Bono lo detiene.