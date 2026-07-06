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Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

Francia pide a la FIFA anular la amarilla a Michael Olise vs. Paraguay; teme que se pierda el Mundial

Francia
World Cup
M. Olise
Paraguay
Paraguay vs Francia

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha recurrido a la FIFA para que anule la tarjeta amarilla de Michael Olise. El jugador del Bayern de Múnich fue amonestado en el triunfo de Francia sobre Paraguay en octavos, lo que le pone en riesgo de sanción para los cuartos.

  • Francia teme la suspensión de su jugador estrella

    Olise ha brillado en el Mundial 2026, pero su continuidad está en el aire. El mediapunta fue amonestado tras un altercado con el paraguayo Matías Galarza en los octavos de final. Aunque Galarza cayó al césped quejándose de un golpe en la cara, las repeticiones mostraron solo un tirón de camiseta.

    Esa amarilla lo deja al borde de la suspensión: si ve otra en los cuartos del jueves contra Marruecos en Foxborough, se perderá una eventual semifinal ante España o Portugal.

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    El precedente de Balogun

    Según The Athletic, la FFF ha solicitado al organismo rector del fútbol mundial que corrija lo que considera un claro error arbitral. La apelación se presenta en plena polémica disciplinaria en el torneo. Recientemente, la FIFA suspendió la sanción de un partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, tras gestiones de alto nivel encabezadas por el presidente Donald Trump y el equipo legal de la Federación de Fútbol de EE. UU. Aunque Balogun fue expulsado contra Bosnia-Herzegovina, la FIFA invocó el artículo 27 de su código para que jugara ante Bélgica en octavos.

    La FFF ha aclarado que su petición se centra únicamente en el caso de Olise y que la tarjeta fue una injusticia que debe anularse. La coincidencia temporal sugiere que otras federaciones podrían seguir este ejemplo tras la decisión sobre Balogun.

  • Las cifras de Olise muestran el alcance de la amenaza.

    Más allá de la polémica disciplinaria, suspender a Olise sería muy perjudicial para Francia, ya que es clave en su campaña. El extremo del Bayern de Múnich lidera la clasificación de asistencias del Mundial con cinco, la cifra más alta desde 1994 y a solo una del récord de seis que marcó Pelé en 1970. Ya ha sido nombrado dos veces «Jugador del Partido»: en el 3-1 inicial ante Senegal, con una asistencia a Mbappé, y en el 3-0 contra Suecia, con dos pases de gol.

    Su regularidad lo sitúa entre los candidatos al Balón de Oro, y Thierry Henry lo definió como un jugador «de otro planeta». Perder su creatividad en una posible semifinal —justo cuando el equipo de Didier Deschamps se apoya en su sociedad con Mbappé— sería un golpe duro para las aspiraciones de Francia de llegar a su tercera final consecutiva.


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    La FIFA, en el punto de mira

    Mientras la integridad del proceso disciplinario del torneo está en entredicho, todos miran a la FIFA para ver si concederá a Francia la misma indulgencia que a la anfitriona. Por ahora, Olise está a un paso de perderse una posible semifinal. Si la FIFA rechaza el recurso, deberá jugar con extrema precaución contra Marruecos.

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