Francia, oficial: Zinedine Zidane, nuevo seleccionador. Ha firmado hasta 2030

«Es una alegría inmensa», dijo Zidane. «Estoy realmente feliz. Estoy preparado para el desafío, me motiva. Es lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Lo sé desde que era un niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y verlo seguir ganando. Dirigir a Francia es lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Rechacé ofertas para ser el seleccionador de Francia. Lo sé desde que era un niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y verlo seguir ganando».