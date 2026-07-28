Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia. La FFF, la Federación Francesa de Fútbol, ha oficializado la llegada del ex del Real Madrid, que ha firmado hasta 2030. Estará al frente de Francia para la Eurocopa de 2028 y el Mundial de 2030. «Este es un momento excepcional», afirma el presidente de la FFF, Philippe Diallo. «Hacía 14 años que la federación no estaba en condiciones de nombrar a un nuevo seleccionador. Me gustaría dedicar unas palabras a Deschamps: durante 14 años ha llevado a la selección francesa a la cima. Ha rehabilitado la imagen de Francia sobre el terreno de juego. Es importante que se reconozca su trabajo».
Traducido por
Francia, oficial: Zinedine Zidane, nuevo seleccionador. Ha firmado hasta 2030
FRANCIA, PRIMERA OPCIÓN
«Es una alegría inmensa», dijo Zidane. «Estoy realmente feliz. Estoy preparado para el desafío, me motiva. Es lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Lo sé desde que era un niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y verlo seguir ganando. Dirigir a Francia es lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Rechacé ofertas para ser el seleccionador de Francia. Lo sé desde que era un niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar a la selección absoluta, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y verlo seguir ganando».
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias