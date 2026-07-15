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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Francia, Mbappé: «Teníamos que haber jugado hombre a hombre. Rodri y Fabián tenían demasiado tiempo»

Francia
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La estrella de Francia habla tras la derrota ante España en la semifinal del Mundial

Kylian Mbappé, estrella de Francia, habla tras la derrota ante España en la semifinal del Mundial: «Hemos cometido demasiados errores técnicos. No estuvo a la altura de lo que se espera de una semifinal del Mundial».


«Al principio siempre nos encontrábamos en situaciones de tres contra dos en el centro del campo. Contra España es complicado: Rodri y Fabián tenían demasiado tiempo para jugar. Ahí es donde fallamos, en la comunicación a la hora de presionar».


«Queríamos presionar arriba para evitar su ritmo lento, pero no lo logramos. Tal vez debimos marcar hombre a hombre y obligarlos a correr».


  • «Aunque recuperábamos el balón en alto, nuestros primeros controles no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial. No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente ni técnicamente».


    «¿Las responsabilidades? Como capitán, debo asumirlas todas y no tengo ningún problema en hacerlo. Si somos objetivos, no hicimos lo necesario para llegar a la final».


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