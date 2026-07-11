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Francia le da a Yamal la oportunidad de cumplir su gran promesa

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Francia vs España
Francia
España
World Cup
L. Yamal
Francia
España

«Francia no es mejor que España». Lamine Yamal lo dijo hace unos días y el martes podrá demostrarlo por tercera vez. 

Ya lo fue en la semifinal de la Euro 2024, dentro y fuera del campo.

Según Mundo Deportivo, su rivalidad con los “Blancos” empezó en 2023, en el Europeo Sub-17. 

En aquel torneo, el extremo del Barcelona —que se adelantó a sus compañeros de generación en su desarrollo— marcó un gol en el minuto 69, prácticamente el mismo que volvió a anotar un año después en la Eurocopa: partió desde la derecha, se adentró hacia el centro y lanzó un potente disparo al segundo palo que superó al portero.

En el Europeo Sub-17 España perdió 1-3, pero en la semifinal de la Euro 2024 ganó 2-1. En ambos duelos, quien abrió el marcador terminó eliminado.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    El brillante Yamal responde a Rabiot en 2024

    Sin embargo, Yamal ya mostraba su talento desde muy joven. En solo un año pasó de la sub-17 a la selección absoluta de España, donde se consolidó como titular.

    El 9 de julio de 2024, antes de la semifinal de la Eurocopa entre Francia y España, ya era el centro de atención. El francés Adrien Rabiot caldeó el ambiente al afirmar «Yamal maneja bien la presión y tiene mucha calidad, pero gestionar una semifinal siempre es complicado. Dependerá de nosotros presionarle, impedir que se sienta cómodo y demostrarle que, si quiere jugar la final, debe dar mucho más de lo que ha dado hasta ahora».

    Yamal escuchó esas palabras y sus amigos se las recordaron antes del partido para motivarlo aún más.

    El extremo español respondió de la mejor manera: marcó el gol del empate, repitiendo el tanto que había anotado un año antes con la sub-17, y luego miró a la cámara y dijo: «Ahora habla». España eliminó a Francia y alcanzó la final, donde se coronó campeona.

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    Yamal... 3 goles en dos partidos contra Francia

    Un año después, en la Liga de Naciones, España y Francia volvieron a enfrentarse en semifinales, en un único partido.

    España dominó de inicio y se adelantó 4-0, aunque sufrió al final y ganó 5-4 con dos tantos de Lamine Yamal.

    Con esos dos tantos, Yamal sumó tres goles en dos duelos contra Francia, siempre clave para llevar a su selección a la final. El martes en Dallas se repetirá el escenario, pero en el mayor torneo de selecciones: el Mundial.

    El duelo estaba anunciado, y Yamal ya lo había anticipado en una charla con su amigo Nico Williams.

    Nico afirmó: «Ya les hemos ganado dos veces, hermano», y Yamal sentenció: «Pues les volveremos a ganar».

    Sus palabras reflejan la confianza que le dan sus actuaciones pasadas y que deberá confirmar en el Mundial, aunque aún busca su mejor marca goleadora.

    Tras ser nombrado mejor jugador ante Bélgica, afirmó: «No estoy frustrado. Gané la Euro con un solo gol. Si gano el Mundial sin marcar más, tras el gol a Arabia Saudí, nadie me culpará».

    Antes del duelo contra Francia recordó sus dos triunfos previos y afirmó que, lejos del miedo, solo tiene ganas de jugar y cumplir su promesa.

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