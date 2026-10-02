Francia-Italia





FRANCIA:





Maignan 6,5 - Bien y afortunado en la ocasión de Kean, no puede hacer nada en el gol de Bastoni. Gran parada al final ante Kean, que salva el resultado





Kalulu 6 - El menos propositivo entre los laterales de la zaga francesa, mantiene muy bien la posición sin grandes sobresaltos.





Upamecano 5 - En la primera parte no concede espacios a Pio Esposito, pero en la segunda sufre muchísimo con Kean, que aguanta el choque físico: primero la amarilla por nerviosismo tras el rifirrafe, luego la roja por un agarrón ingenuo. Entre los mejores sobre el campo, lo arruina todo con la expulsión final. Y pone en riesgo a los suyos.





Jacquet 6,5 - Se apoya en su compañero para colocarse, pero cuenta con unos medios físicos y atléticos muy importantes, que lo convertirán en una pieza central en el proyecto de Zidane.





Truffert 5,5 - Bonito duelo con Kayode, en velocidad, tanto arriba como atrás: sufre las incursiones del lateral del Brentford y a menudo tiene dificultades para frenarlo a él y a Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Intenta dar calidad al juego, provoca la falta de la que nace el gol de Olise, propiciado por su toque en corto. Alineado como interior por Zidane, responde muy bien. (del 77' Camavinga 6,5: asusta a Donnarumma con dos muy buenos disparos desde fuera)





Da Cunha 5 - Ya desde el 1' asume grandes riesgos en la salida de balón, su delicia pero también su cruz, vista la pelota muy comprometida que pierde en la acción del empate de Bastoni, impropia de él. Actuación manchada por ese error, que cuesta el empate. (del 87' Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Bastante confuso en la construcción, se muestra peligroso con un disparo lejano ante el que Donnarumma tiene que hacer un milagro, pero por lo demás prácticamente no aparece. Pase superficial para Da Cunha en la acción del empate





Olise 7,5 - Estrella un balón en el larguero y es una amenaza permanente, tiene la chispa típica de los futbolistas fuera de lo común. Y lo demuestra con la falta magistral que adelanta a Francia, un balón parado de fenómeno. El más fuerte de todos.





Dembélé 5 - El más apagado de los suyos en ataque, dispara contra Donnarumma a dos pasos del gol y le cuesta mucho generarse espacios para finalizar. Suspenso como capitán.





Doué 6 - Un quebradero de cabeza por la izquierda, roza el gol al inicio de la segunda parte, pero en líneas generales los defensores de Italia lo controlan bien, y no es fácil con uno como él. (del 77' Barcola sv)





Seleccionador: Zidane 6 - Visiblemente emocionado en la salida al campo, por primera vez en Francia como seleccionador, incluso una leyenda como él no puede olvidar lo que ocurrió en Saint Denis en 1998 y el amor que, con razón, le tributan los aficionados. Su Francia empieza tímida, pero tiene una gran calidad y a menudo va con el piloto automático: ¿bastará con gestionarla? Por ahora es suficiente, pero probablemente se esperaba algo más, en el resultado y en la actuación, como demuestran algunos silbidos al final del partido.