Francia-Italia





FRANCIA:





Maignan 6,5 - Bueno y afortunado en la ocasión de Kean, no puede hacer nada en el gol de Bastoni. Gran parada al final de nuevo ante el delantero del Como, que salva el resultado





Kalulu 6 - El menos propositivo entre los laterales de la zaga francesa, mantiene muy bien la posición sin grandes sobresaltos.





Upamecano 5 - En la primera parte no concede espacios a Pio Esposito, en la segunda en cambio pasa por grandes dificultades con Kean, que aguanta físicamente: primero la amarilla por nerviosismo tras el rifirrafe, luego la roja por una ingenua sujeción. Entre los mejores del partido, lo arruina todo con la expulsión final. Y pone en riesgo a los suyos.





Jacquet 6,5 - Se apoya en su compañero para colocarse, pero está dotado de unos medios físicos y atléticos muy importantes, que lo convertirán en una pieza central en el proyecto de Zidane.





Truffert 5,5 - Bonito duelo con Kayode, en velocidad, tanto por delante como por detrás: sufre las incursiones del lateral del Brentford, a menudo tiene dificultades para contenerlo a él y a Sebastiano Esposito.





Cherki 6,5 - Intenta dar calidad a la circulación, fuerza la falta de la que nace el gol de Olise, propiciado por su toque en corto. Alineado como interior por Zidane, responde muy bien. (desde el 77' Camavinga 6,5: asusta a Donnarumma con dos muy buenos disparos desde fuera)





Da Cunha 5 - Ya desde el 1' asume grandes riesgos en la construcción de la jugada, su delicia pero también su cruz, vista la pelota sangrante que pierde en la acción del empate de Bastoni, impropia de él. Actuación manchada por este error, que cuesta el empate. (desde el 87' Lacroix sv)





Rabiot 5,5 - Bastante confuso en la construcción, genera peligro con un disparo desde fuera ante el que Donnarumma tiene que obrar un milagro, pero por lo demás prácticamente no se le ve nunca. Pase superficial para Da Cunha en la acción del empate





Olise 7,5 - Estrella un balón en el larguero y es una amenaza permanente, tiene la chispa típica de los futbolistas fuera de lo común. Y lo demuestra con la falta magistral que adelanta a Francia, un balón parado de fenómeno. El más fuerte de todos.





Dembélé 5 - El más apagado en ataque entre los suyos, remata contra Donnarumma a dos pasos del gol y le cuesta mucho generarse espacios para finalizar. Suspendido como capitán.





Doué 6 - Un quebradero de cabeza por la izquierda, roza el gol al inicio de la segunda parte, pero en general los defensores de Italia lo limitan bien y no es fácil con uno como él. (desde el 77' Barcola sv)





Seleccionador Zidane 6 - Visiblemente emocionado en su salida al campo, por primera vez en Francia como seleccionador, ni siquiera un campeón como él puede olvidar lo que pasó en Saint Denis en 1998 y el cariño que, con razón, le tributan los aficionados. Su Francia empieza tímida, pero tiene una gran calidad y a menudo va con el piloto automático: ¿bastará con gestionarla? Por ahora es suficiente, pero probablemente se esperaba algo más, en el resultado y en la actuación, como atestiguan algunos silbidos al final del partido.