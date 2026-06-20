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Adhe Makayasa

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Francia hará tres cambios ante Irak; Bradley Barcola tendrá su oportunidad en el Mundial

Francia
Francia vs Irak
Irak
World Cup
D. Deschamps
D. Doue
O. Dembele
M. Olise
B. Barcola

Didier Deschamps planea tres cambios en la titular de Francia para su próximo partido del Mundial. El técnico del París Saint-Germain, Bradley Barcola, debutará como titular en un Mundial para reforzar el ataque, tras las dificultades de Désiré Doué en la primera parte contra Senegal.

  • Deschamps reorganiza la plantilla

    Los Bleus debutaron en la fase de grupos con un 3-1 sobre Senegal en Filadelfia, gracias a un doblete de Kylian Mbappé. Pese a la victoria, la falta de fluidez ofensiva en la primera parte recibió duras críticas. Según L’Équipe, el cuerpo técnico podría dejar fuera a Desire Doue para incluir el juego más directo de Barcola.

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Los medios revelan cambios en la selección

    Los cambios tácticos buscan reactivar el ataque tras un aburrido primer tiempo en el partido anterior. Francia apenas realizó un disparo en esa mitad, su peor marca en la fase de grupos de un Mundial desde 1966.

    Para ganar creatividad, el cuerpo técnico planea alinear a Olise como mediapunta desde el inicio y mover a Ousmane Dembélé a su banda derecha natural. Además, Lucas Digne, del Aston Villa, podría reemplazar a Theo Hernández en el lateral izquierdo, mientras que Manu Koné, de la Roma, formará pareja en el centro del campo con Adrien Rabiot.

  • Las estadísticas favorecen a los europeos

    Los próximos cambios muestran la gran profundidad de la plantilla de Deschamps, que busca mantener su racha goleadora. Los campeones del Mundial 2018 han marcado en 14 partidos internacionales consecutivos, una racha que empezó en marzo de 2025. Este acierto ofensivo contrasta con los problemas defensivos de Irak, que perdió 4-1 ante Noruega en su debut.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La clasificación para la fase eliminatoria está al alcance de la mano

    Francia visita el Philadelphia Stadium buscando asegurar su pase a dieciseisavos con una segunda victoria. Ante una Irak que suma tres partidos sin ganar, el equipo de Deschamps parte como claro favorito para afianzar el liderato del grupo. Con el último duelo contra Noruega en mente, es clave que los cambios tácticos se asimilen sin problemas.

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