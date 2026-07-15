Según Fabrizio Romano, la Federación Francesa firmará los documentos con Zinedine Zidane tras el Mundial. Zidane rechazó otras ofertas en los últimos ocho meses; solo quería dirigir a Francia.
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Francia: estos son los plazos para la firma de Zidane como nuevo seleccionador
Zidane sustituirá a Didier Deschamps como seleccionador de Francia. Deschamps se marcha tras 14 años (2012-2026) y la final del tercer puesto del Mundial, el sábado entre Francia y el perdedor de Inglaterra-Argentina, será su último partido.
Así arranca la era Zidane.
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