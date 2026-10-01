Francia: el campeonato femenino desembarca en los grandes estadios

Por segunda temporada consecutiva, la Ligue Féminine de Football Professionnel, en estrecha colaboración con los clubes del campeonato Arkema Première Ligue, ha organizado una jornada dedicada a los grandes estadios, el 3 y 4 de octubre, con motivo de la cuarta jornada de liga.





El próximo fin de semana, el campeón de Francia, el Lyon, recibirá al recién ascendido Toulouse en el Parc OL; el Nantes jugará en La Beaujoire contra el Montpellier; el Estrasburgo se medirá al Marsella en el Meinau; el Paris FC jugará contra el Lens en Charléty; el Fleury 91 y el Paris Saint-Germain se enfrentarán en el estadio Essonne; y el Le Havre AC recibirá al US Saint-Malo en el estadio Océane​.



