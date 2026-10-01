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Federico Zanon
Traducido por

Francia: el campeonato femenino desembarca en los grandes estadios

Women's football
Premiere Ligue

Por segunda temporada consecutiva, la Ligue Féminine de Football Professionnel, en estrecha colaboración con los clubes del campeonato Arkema Première Ligue, ha organizado una jornada dedicada a los grandes estadios, el 3 y 4 de octubre, con motivo de la cuarta jornada de liga.


El próximo fin de semana, el campeón de Francia, el Lyon, recibirá al recién ascendido Toulouse en el Parc OL; el Nantes jugará en La Beaujoire contra el Montpellier; el Estrasburgo se medirá al Marsella en el Meinau; el Paris FC jugará contra el Lens en Charléty; el Fleury 91 y el Paris Saint-Germain se enfrentarán en el estadio Essonne; y el Le Havre AC recibirá al US Saint-Malo en el estadio Océane​.


  • CRECIMIENTO CONSTANTE

    Esta iniciativa, que la pasada temporada atrajo a más de 69.000 espectadores a los estadios, volverá a celebrarse también en la decimonovena jornada del próximo mes de marzo. La pasada temporada, la asistencia a los estadios aumentó un 41 %, situando a la liga francesa femenina en el tercer puesto entre las ligas europeas más seguidas en los estadios.

  • Percepción en evolución

    Jean-Michel Aulas, presidente de la LFFP: «Estas ‘jornadas de los grandes estadios’ son indicadores muy significativos de la evolución de nuestro campeonato y, más en general, de la percepción del fútbol femenino en la sociedad y entre las jugadoras tradicionales de este deporte. Estamos muy orgullosos del compromiso de todos aquellos que han hecho posible esta jornada y esperamos que los espectadores acudan en gran número. Sin embargo, no se trata de un evento aislado, ya que durante toda la temporada, además de estas jornadas especiales, los clubes abrirán las puertas de sus principales estadios. Tendremos, por tanto, partidos en el Vélodrome, La Mosson, el Stadium y el Parque de los Príncipes».

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