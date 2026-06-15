Francia, Deschamps: «España es la gran favorita del Mundial»

Didier Deschamps, seleccionador de Francia —campeona del mundo en 2018 y subcampeona en 2022— afronta su último Mundial al frente de los Bleus. Mañana debutará contra Senegal: «Es una de las mejores selecciones del mundo y, por supuesto, de África. Varios de sus jugadores militan en los mejores clubes. Tienen un centro del campo sólido y una defensa que ya brilló en la Copa Africana de Naciones. Senegal es atlético, pero no solo eso. Será un debut en el Mundial, en un grupo donde también están Irak y Noruega».