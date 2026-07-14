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Francia, Deschamps arremete: «No soy un quejica. Os pregunto: ¿tiene este árbitro el nivel necesario para arbitrar una semifinal del Mundial?»

Francia vs España
Francia
España
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D. Deschamps

Didier Deschamps, seleccionador de Francia, criticó al árbitro Barton ante los micrófonos de DAZN: «Si hablo ahora, pareceré un quejica tras la derrota. Pero pregunto: ¿tiene este árbitro el nivel para arbitrar una semifinal del Mundial?»

  • DUDAS SOBRE EL PENALTI

    Luego añade: «No me toca a mí decirlo, sois vosotros, los periodistas, quienes debéis responder. ¡No es solo el penalti: es una combinación de factores!».

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  • LA CARRERA DE BARTON

    Iván Barton, árbitro salvadoreño de 35 años, ya había hecho historia al expulsar a un jugador por taparse la boca al hablarle a un rival (Almirón en Paraguay-Turquía). Su arbitraje no convenció, pero no fue parcial: se le escapó una amarilla a Olise y una segunda a Rabiot por entrada tardía sobre Fabián.


    En el 44’, señala un tiro libre para Francia por una entrada de Fabián sobre Dembélé, pero tras unos segundos y quizá tras la indicación de un asistente, revierte ladecisión y concede la falta a España.

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