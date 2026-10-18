Emiliano Martinez, portero del Chelsea, volverá a jugar «dentro de unas semanas» tras una operación a la que se sometió esta mañana a causa de la lesión sufrida en el partido de la Premier League que ganó el sábado por 2-0 ante el Everton. El internacional argentino de 34 años sufrió una fractura del maxilar tras un choque fortuito con el defensa del Everton Jarrad Branthwaite durante la segunda parte del partido disputado ayer en el Hill Dickinson Stadium.
Getty Images Sport
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Fractura del maxilar: Dibu Martínez fue operado esta mañana. Su estado
Martinez recibió atención médica sobre el campo durante ocho minutos antes de ser retirado en camilla. Tras ser trasladado al hospital, también le diagnosticaron una conmoción cerebral, como confirmó posteriormente el entrenador Xabi Alonso, según informa la ANSA. Esta mañana, en sus redes sociales, el portero campeón del mundo en 2022 publicó una foto suya desde el hospital con un mensaje para los aficionados: «Gracias a todos por los mensajes. La operación salió bien. Lo más importante es que ganamos y mantuvimos la portería a cero. Dentro de unas semanas volveré al campo».
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