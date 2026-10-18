Martinez recibió atención médica sobre el campo durante ocho minutos antes de ser retirado en camilla. Tras ser trasladado al hospital, también le diagnosticaron una conmoción cerebral, como confirmó posteriormente el entrenador Xabi Alonso, según informa la ANSA. Esta mañana, en sus redes sociales, el portero campeón del mundo en 2022 publicó una foto suya desde el hospital con un mensaje para los aficionados: «Gracias a todos por los mensajes. La operación salió bien. Lo más importante es que ganamos y mantuvimos la portería a cero. Dentro de unas semanas volveré al campo».







