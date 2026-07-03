El contrato de Brandt con el Borussia Dortmund no se renovó tras siete años, y desde el 1 de julio está sin equipo, disponible sin coste.

Sin embargo, todo indica que no seguirá en Alemania: sus pretensiones deportivas y económicas reducen la lista de candidatos de la Bundesliga, aunque el Werder Bremen ha sonado con fuerza.

Además, el propio Brandt preferiría marcharse al extranjero para vivir una experiencia nueva al final de su carrera.