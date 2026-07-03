Según el Ruhr Nachrichten, varios clubes de la Bundesliga, cuyos nombres no se han revelado, están interesados en fichar al jugador de 30 años.
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¿Fracasa un traspaso por exigencias económicas demasiado elevadas? Varios clubes de la Bundesliga estarían interesados en el exjugador del BVB, Julian Brandt
El contrato de Brandt con el Borussia Dortmund no se renovó tras siete años, y desde el 1 de julio está sin equipo, disponible sin coste.
Sin embargo, todo indica que no seguirá en Alemania: sus pretensiones deportivas y económicas reducen la lista de candidatos de la Bundesliga, aunque el Werder Bremen ha sonado con fuerza.
Además, el propio Brandt preferiría marcharse al extranjero para vivir una experiencia nueva al final de su carrera.
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Brandt interesa a muchos clubes.
En los últimos meses varios clubes han mostrado interés por este jugador de 30 años. El Atlético de Madrid lo siguió, pero su interés se enfrió. La semana pasada el Betis se sumó, sin avances desde entonces.
Desde Países Bajos se mencionó al Ajax, dirigido por Jordi Cruyff, y desde Italia se habló de un intento de la AS Roma.
Daniel Farke, exentrenador del filial del BVB, lo quiere para el Leeds United.
Con el BVB ha marcado 57 goles y dado 70 asistencias en 307 partidos oficiales. Con los amarillos y negros solo ganó un título importante: la Copa de Alemania 2021. Se quedó a las puertas de la gloria en la final de la Liga de Campeones 2024 ante el Real Madrid y en la última jornada de la Bundesliga 2022/23.
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