«Foto del año»: los aficionados del FC Bayern lanzan dos mensajes claros durante la celebración del título

Hacía mucho que los aficionados del Bayern no mostraban tanto cariño público a un entrenador como con Kompany. Ni Thomas Tuchel ni Julian Nagelsmann lo lograron. Hansi Flick, último técnico en ganar el triplete, quizá lo habría conseguido en 2020, pero la pandemia complicaba las muestras colectivas de afecto. Niko Kovac nunca fue el favorito, y las estrellas Pep Guardiola y Carlo Ancelotti parecían inaccesibles. Hay que retroceder hasta Jupp Heynckes, campeón del triplete de 2013, para hallar un referente similar.

Ese ambiente recuerda al de hace 13 años, según el presidente Jan-Christian Dreesen. Con su estilo cercano y claro, Kompany ha devuelto la calma al club y ha reducido las distracciones. Además, su equipo practica un fútbol atractivo, dominante y ganador.

El equipo ha marcado 161 goles en 47 partidos oficiales, récord histórico del club. La última prueba de su dominio llegó en el momento clave: el título se selló con un once de reservas —ocho cambios respecto al partido contra el Real Madrid— y sin sufrir ante el tercer clasificado. Que semejantes rotaciones funcionen demuestra la excelente gestión de plantilla de Kompany: bajo su mando, todos se sienten importantes.