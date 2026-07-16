Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
lionel messi and yamalai - Gemini
GOAL

Traducido por

Formado en La Masía... ¿Osará Yamal retar a Messi en la última noche de ensueño?

FEATURES
España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Messi
L. Yamal
Barcelona
España
Argentina
EE. UU.

Se prevé un partido épico en la final del Mundial 2026.

Desde que el primer balón salió de los pies de dos niños de «La Masía», el destino tejió un duelo único: una final del Mundial que enfrenta la historia y el futuro.

Por un lado, el argentino Lionel Messi busca un desenlace a la altura de su leyenda; por el otro, el español Lamine Yamal, producto de la misma escuela, muestra la audacia de una nueva generación sin miedo al trono.

Es un duelo nacido en «La Masía», la cantera del Barcelona: el maestro contra su heredero. Entre el brillo del pasado y la promesa del futuro, el mundo se pregunta: ¿Escribirá Messi el epílogo o abrirá Yamal un nuevo capítulo de la novela catalana?

  • COMBO-FILES-FBL-ARG-ESP-FINALISSIMA2026AFP

    Yamal, el heredero legítimo

    Formado en «La Masía», Lamine Yamal no es visto en el Barcelona como una promesa más, sino como el heredero del legado de Lionel Messi.

    La famosa foto en la que Messi lo sostiene y le echa agua se ha vuelto un símbolo: el niño en brazos de la leyenda ahora es estrella y lleva el 10.

    Su ascenso al primer equipo lo convirtió en pieza clave del futuro del club.

    La afición blaugrana sueña con que repita la gesta de Messi, y España confía en que la lleve a un nuevo Mundial.

    Por eso, el duelo entre Messi y Yamal va más allá de dos estrellas: es un choque entre el origen y su heredero, entre quien forjó la era dorada del Barça y el joven que «La Masía» presenta como el nuevo capítulo de esa historia.

    • Anuncios
  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Enfrentarse al sueño

    Este duelo resulta aún más simbólico porque Lamine Yamal siempre ha reconocido a Lionel Messi como su gran referente y el mejor de la historia.

    El joven español ha confesado que soñaba con medirse a él en la final del Mundial, pues jugar ante su ídolo sería un hito en su carrera, más allá del marcador.

    Para él no se trata solo de ganar el título, sino de medirse cara a cara con el jugador que marcó su infancia.

    Para Messi, este partido podría ser el último y más emotivo capítulo con Argentina, como un encuentro entre el pasado que forjó la leyenda y el futuro que aspira a heredarla.

  • ¿Se atreverá Yamal a enfrentarse a Messi?

    Ya no se habla solo del talento de Lamine Yamal o de su edad, sino de su valentía ante las leyendas del fútbol.

    Ya eliminó a Cristiano Ronaldo con Portugal y luego a Kylian Mbappé con Francia, y ahora afronta el mayor desafío de su carrera: Lionel Messi.

    Sin embargo, Messi no es un rival cualquiera: es el ídolo con cuya magia creció y al que considera el más grande de la historia. La pregunta no es solo quién ganará la final, sino si Yamal tendrá la valentía de medirse al hombre que marcó su infancia.

    Lee también... Messi estalla: «Nadie nos ha hecho favores... ¡Que se enfade quien quiera!».

    Además, muchos consideran que este partido será el último baile de Messi en un Mundial. El capitán argentino sueña con ganar su segunda Copa consecutiva y cerrar su carrera internacional por la puerta grande, tras llevar de nuevo a su país a la final.

    Yamal, en cambio, encarna el futuro y la ilusión de una generación que anhela una nueva era. El mundo aguarda un duelo que podría marcar el epílogo de una leyenda y el inicio de otra.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG