Desde que el primer balón salió de los pies de dos niños de «La Masía», el destino tejió un duelo único: una final del Mundial que enfrenta la historia y el futuro.

Por un lado, el argentino Lionel Messi busca un desenlace a la altura de su leyenda; por el otro, el español Lamine Yamal, producto de la misma escuela, muestra la audacia de una nueva generación sin miedo al trono.

Es un duelo nacido en «La Masía», la cantera del Barcelona: el maestro contra su heredero. Entre el brillo del pasado y la promesa del futuro, el mundo se pregunta: ¿Escribirá Messi el epílogo o abrirá Yamal un nuevo capítulo de la novela catalana?