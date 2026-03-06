Getty Images Sport
«¡Forca Rodrygo!» - Las estrellas del Real Madrid aprovechan el partido contra el Celta de Vigo para presentar las camisetas en apoyo a su compañero tras la cruel lesión de ligamento cruzado anterior
Un final devastador para la temporada de Rodrygo
El informe médico también confirmó una rotura del menisco externo de la pierna derecha, un diagnóstico devastador que pone fin a la temporada del brasileño de 25 años, tanto con su club como con su selección, en esta fase crítica de la temporada.
Un golpe que pone fin a la temporada para el brasileño.
La lesión se produjo tan solo 11 minutos después de que Rodrygo entrara como suplente contra el Getafe el 2 de marzo. La gravedad de la lesión le obligará a perderse lo que resta de temporada en la liga nacional, las eliminatorias de la Liga de Campeones y el próximo Mundial. La recuperación de una rotura combinada del ligamento cruzado anterior y del menisco suele requerir entre siete y nueve meses de rehabilitación, lo que supone un importante revés para el delantero en un momento crucial de su carrera.
Rodrygo habla sobre su «cruel» lesión
En las redessociales, el jugador compartió su dolor: «Uno de los peores días de mi vida, siempre temí esta lesión. Quizás la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente». A pesar del dolor, se mantuvo fuerte y añadió: «Me pierdo el resto de la temporada con mi club y el Mundial con mi país, un sueño que todos saben lo mucho que significa para mí. Y lo único que puedo hacer es ser fuerte como siempre; esto no es nada nuevo».
Crisis de selección para los blancos
La lesión deja al entrenador Álvaro Arbeloa ante un gran dilema táctico. Con Rodrygo fuera de juego y Kylian Mbappé también indisponible actualmente, la profundidad de la delantera del Madrid se está poniendo a prueba como nunca antes. La ausencia de un jugador tan clave en el ataque obligará a otros miembros de la plantilla a dar un paso al frente de inmediato, ahora que la temporada entra en su fase más crítica, mientras que la selección brasileña también debe encontrar un sustituto para una de sus principales armas.
