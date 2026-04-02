Folarin Balogun, exdelantero del Arsenal y actual integrante de la selección estadounidense, podría regresar a la Premier League tras su gran racha con el Mónaco

El delantero estadounidense por fin ha encontrado su ritmo en el Stade Louis II tras un comienzo turbulento en el Principado. Tras una prolífica cesión en el Reims, Balogun tuvo dificultades al principio para repetir ese éxito, ya que se vio relegado a un segundo plano por el ex capitán Wissam Ben Yedder y, más tarde, tuvo que lidiar con lesiones inoportunas. Sin embargo, el jugador de 24 años ha dado un giro esta temporada, convirtiéndose en una pieza clave del equipo de Sébastien Pocognoli. Ha llamado la atención de ojeadores de toda Europa, y según informaciones de L’Equipe, los clubes ingleses se están preparando para poner a prueba la determinación del Mónaco este verano.