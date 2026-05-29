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Folarin Balogun con los «grandes» y Ricardo Pepi en un «equipo de la zona media-baja»: los delanteros de la selección estadounidense, en el punto de mira de las predicciones de fichajes de la Premier League
Balogun y Pepi, entre los goleadores del Mónaco y el PSV
Balogun, nacido en Nueva York, se formó en la cantera del Arsenal y jugó 10 partidos oficiales con los Gunners, con dos goles en la Europa League. Su cesión al Reims, donde marcó 22 tantos, le llevó al Mónaco en 2023 por 40 millones de euros (35 millones de libras/47 millones de dólares). Acaba de completar allí su temporada más productiva, con 19 goles en todas las competiciones.
Su compatriota Pepi igualó esa marca al ayudar al PSV a ganar la Eredivisie. Aunque no siempre ha sido titular en Eindhoven, ha mejorado mucho desde su llegada a Europa, al Augsburgo alemán, en enero de 2022.
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¿Conseguirán los delanteros de la selección estadounidense fichar por equipos de la Premier League?
Tanto Balogun como Pepi jugarán este verano un Mundial en casa, y hay rumores de que los ojeadores de la Premier League les siguen. ¿Podrían buscar un nuevo club para la temporada 2026-27?
El exportero de la selección estadounidense Friedel, en declaraciones exclusivas a GOAL con MrQ, respondió: «Ambos podrían jugar en Inglaterra, sin duda, según el nivel del club.
Pepi debería ir a un equipo de la zona media o baja de la tabla, como Brentford, Bournemouth o Fulham; no por su nivel deportivo, sino por las expectativas y la presión más moderadas. Si fichara por el Manchester United o el Arsenal, sería demasiado pronto.
En cuanto a Balogun, opino que sí podría triunfar en un grande, pues se le ve más experimentado por su trayectoria en Europa.
«Pero ambos son muy buenos y todo dependerá del estilo de juego. Se relacionó a Pepi con el Fulham, ¿no? Si lo analizas, ves que el estilo de Raúl Jiménez y el de Pepi son muy similares. De hecho, sería una transición perfecta. Es como cuando el Fulham perdió a McBride y fichó a Dempsey: estilos parecidos, pero con matices distintos.
No me sorprendería ver a Balogun o a Pepi en Inglaterra la próxima temporada; ambos pueden triunfar en la Premier League».
¿Quién liderará la delantera de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial de 2026?
Antes de hablar de traspasos, Balogun y Pepi pelearán por un lugar en el once del Mundial 2026. Al preguntarle quién elegiría si fuera Mauricio Pochettino, Friedel respondió: «Me quedaría con Balogun». Los equipos de Pochettino suelen ser verticales y dinámicos, y Balogun encaja mejor en ese perfil.
Pepi, en cambio, es más de área y juego aéreo, ideal para salir desde el banquillo. Además, podría haber rotación en la fase de grupos, ya que hará mucho calor y los jugadores llegan tras una temporada larga. Quizá Mauricio opte por un planteamiento distinto contra Paraguay y Australia.
Ojalá ya tengan puntos asegurados para cuando enfrenten a Turquía, porque, si no, deberán ganar a una selección talentosa y de buen toque.
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Los amistosos ante Senegal y Alemania permitirán a Pochettino afinar su plan y resolver dudas de convocatoria. La competición arranca el 12 de junio contra Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood.
Balogun y Pepi competirán por liderar la delantera, buscando aportar chispa al ataque y atraer la atención de la Premier League.