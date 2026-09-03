Balogun ha visto cómo se frustraba su traspaso de 45 millones de dólares al Everton tras un desenlace de lo más dramático en el último día de mercado. El delantero de la selección masculina de Estados Unidos canceló abruptamente su esperado regreso a la Premier League en la madrugada del miércoles.

Inicialmente, los dos clubes habían recibido una prórroga más allá de la fecha límite de las 23:00 BST para reestructurar la compleja operación. Sin embargo, el acuerdo se vino completamente abajo tras complicaciones inesperadas durante el reconocimiento médico del jugador en el campo de entrenamiento de Finch Farm del club inglés.