El verano de Phil Foden ha tomado un giro inesperado: fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial 2026, el centrocampista del Manchester City aprovecha la pausa para recuperar la forma tras una temporada complicada.





La campaña que acaba de terminar estuvo marcada por diversas lesiones que afectaron su continuidad y rendimiento, lo que influyó en la decisión del seleccionador Thomas Tuchel. El técnico de los Tres Leones optó por dejarlo fuera del Mundial, prefiriendo otras opciones para el Grupo L, donde Inglaterra se medirá a Croacia, Ghana y Panamá.



