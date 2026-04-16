Florian Wirtz recuerda a los jugadores del Liverpool que no han rendido como se esperaba que «le deben» algo a la afición y subraya que no clasificarse para la Liga de Campeones no es una opción

El martes en Anfield, el PSG, vigente campeón, eliminó a los Reds con un 2-0 en cuartos de final y un global de 4-0. Pese al revés, Wirtz enfocó al equipo en la liga, donde ocupa el quinto lugar. La Premier League volverá a tener cinco plazas para la Champions, y Wirtz subrayó la importancia de lograr una.

«Ahora nos centramos en la liga», afirmó Wirtz en la web del club. «Debemos estar en la Champions la próxima temporada; se lo debemos al club y a la afición. Daremos lo mejor de nosotros, como hoy, y esperamos acabar entre los cinco primeros».