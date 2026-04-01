Florian Wirtz, «listo para afrontar el reto» en el Liverpool, mientras su padre confía en que el internacional alemán supere las dificultades en Anfield

Tras su sonado fichaje por el Anfield, a Wirtz le costó al principio adaptarse al fútbol inglés. El mediapunta atravesó una prolongada sequía goleadora mientras se acostumbraba a la intensidad de la Premier League. Sin embargo, con cuatro goles y tres asistencias en la liga nacional, además de cinco participaciones en goles en la Liga de Campeones, muchos esperan que la suerte le esté sonriendo.

En declaraciones a RTL/ntv, su padre explicó el proceso: «Cuando empiezas un nuevo trabajo, primero tienes que acostumbrarte a los nuevos compañeros y a las nuevas condiciones laborales. Ahora ha avanzado tanto que parece estar sobreviviendo a la aventura».

El padre de Wirtz señaló que el jugador de 22 años tardó varios meses en encontrar su sitio en el exigente entorno físico de la máxima categoría del fútbol inglés.